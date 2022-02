Parma | Pandev si presenta | “Qui la storia del calcio Abbiamo un obiettivo”

Advertising

CalcioNews24 : #Parma, #Pandev: «Società importante, qui c’è la storia» - ParmaLiveTweet : Pandev sulla scelta di Parma: 'Qui per la storia, spero di riportare il club dove merita' - sportparma : Il video della presentazione di Pandev e Simy - sportal_it : Parma, Goran Pandev fa una promessa ai tifosi - Grifoman1 : Pandev: «Ho scelto il Parma perché qui c'è la storia, spero di riportarlo dove merita» - ilNapolista -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Pandev

Ascolta la versione audio dell'articolo Prime parole da calciatore delper GoranGoran, neo attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club ducale.- "Ac'è la storia, in campionato e in Italia, è una società importante. Ci ...Prime parole ufficiali da giocatori delper Gorane Simy. Entrambe i giocatori hanno esordito nel pareggio di Benevento (0 - 0) e ora sono pronti ad assaggiare il manto erboso dello stadio Tardini. Le loro prime parole crociate ...Goran Pandev ha recentemente lasciato il Genoa per accasarsi al Parma in Serie B. L'attaccante ha ancora voglia di rendersi protagonista e l'esperienza nella serie cadetta potrebbe essere un nuovo ...Goran Pandev, neo attaccante del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club ducale. PARMA – «A Parma c’è la storia, in campionato e in Italia, è una società importante. Ci sono passati tanti ...