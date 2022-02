Nuovo brevetto da Motorola: uno smartphone a conchiglia con soluzioni innovative e molto particolari (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Depositato presso la WIPO (World Intellectual Property Organization) un brevetto Motorola per smartphone con sistema di piegamento verso l’esterno: una “conchiglia” che quindi non necessiterà più di un ulteriore display ma che potrebbe rendere il dispositivo maggiormente esposto a danneggiamenti. Vediamo di cosa si tratta. Il Nuovo Motorola con display pieghevole esterno potrebbe apparire così – ComputerMagazine.itSono passati solo tre anni dal primo modello Motorola a conchiglia, il Razr, presentato dall’azienda statunitense nel 2019. L’anno successivo, poi, il lancio del suo successore, il Razr 5G, con migliorie che però non andavano a modificarne il “form factor”, ovvero le sue caratteristiche estetiche e meccaniche essenziali. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Depositato presso la WIPO (World Intellectual Property Organization) unpercon sistema di piegamento verso l’esterno: una “” che quindi non necessiterà più di un ulteriore display ma che potrebbe rendere il dispositivo maggiormente esposto a danneggiamenti. Vediamo di cosa si tratta. Ilcon display pieghevole esterno potrebbe apparire così – ComputerMagazine.itSono passati solo tre anni dal primo modello, il Razr, presentato dall’azienda statunitense nel 2019. L’anno successivo, poi, il lancio del suo successore, il Razr 5G, con migliorie che però non andavano a modificarne il “form factor”, ovvero le sue caratteristiche estetiche e meccaniche essenziali. ...

