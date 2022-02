Nintendo Direct: svelato Mario Strikers Battle League, con data d’uscita e gameplay (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante il Nintendo Direct è stato presentata la data d’uscita di Mario Strikers Battle League, il titolo calcistico nell’universo di Mario Nella tarda serata del 9 febbraio, Nintendo ha presentato dopo diversi mesi di latitanza il primo Nintendo Direct del 2022. La diretta è durata esattamente 40 minuti, ed è stata dedicata principalmente alla line-up di giochi disponibili su Nintendo Switch durante la prima metà del 2022. Tra i titoli di cui si sarebbe potuto aspettare già un assaggio, vi erano senza dubbio quelli programmati per marzo, come Kirby e la Terra Perduta, Triangle Strategy, e anche i reboot di Advance Wars rinviati tempo fa. Seppur questa diretta non ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante ilè stato presentata ladi, il titolo calcistico nell’universo diNella tarda serata del 9 febbraio,ha presentato dopo diversi mesi di latitanza il primodel 2022. La diretta è durata esattamente 40 minuti, ed è stata dedicata principalmente alla line-up di giochi disponibili suSwitch durante la prima metà del 2022. Tra i titoli di cui si sarebbe potuto aspettare già un assaggio, vi erano senza dubbio quelli programmati per marzo, come Kirby e la Terra Perduta, Triangle Strategy, e anche i reboot di Advance Wars rinviati tempo fa. Seppur questa diretta non ...

Advertising

NintendOnTweet : Nintendo Direct – Nuovi percorsi per Mario Kart 8 Deluxe sono in arrivo come DLC a pagamento - NintendOnTweet : Nintendo Direct – Portal: Collezione da compagnia annunciato per Nintendo Switch - NintendOnTweet : Nintendo Direct – Xenoblade Chronicles 3 è ufficiale - 37ingame : Nintendo Direct – 09/02/2022 Se vi siete persi i 40 minuti dell'ultimo Nintendo Direct, basterà cliccare il video q… - AkibaGamers : Nel corso del Nintendo Direct di questa notte è stato annunciato CHRONO CROSS: The Radical Dreamers Edition, anche… -