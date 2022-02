Napoli, Osimhen: “Non mi immaginavo una città così calda, difficile trovare un po’ di intimità” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica in cui ha parlato non solo della sua squadra, ma anche della città di Napoli che, in passato, ha accolto Diego Armando Maradona. “Abito a Posillipo, al piano terra. E anche se posso passare per ingenuo non mi immaginavo una città L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attaccante del, Victor, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica in cui ha parlato non solo della sua squadra, ma anche delladiche, in passato, ha accolto Diego Armando Maradona. “Abito a Posillipo, al piano terra. E anche se posso passare per ingenuo non miunaL'articolo

Advertising

VeneziaFC_IT : Il Napoli prevale con il possesso palla, una grande sfida per noi nella costruzione del gioco in attacco. Osimhen e… - Vicegera80 : @Raffaeledauri11 @MassimoTallari1 @realvarriale @juventusfc Plusvalenze false? Chi il Napoli. Osimhen e stato acqui… - LucianoQuaranta : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI #Osimhen a @repubblica: 'Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per… - 4Harrier : Pensatemi folle ma a Napoli io giocherei con Rano (e all'andata ero tra i più scettici per la sfida con Osimhen) e… - domenico_damore : RT @salv_amoroso: #Osimhen #Napoli? 'Abito a Posillipo, al piano terra. Non mi immaginavo una città così calda e pazza per il calcio. Solo… -