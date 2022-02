Modica | esenzioni fiscali 2022 a imprese modicane per un milione di euro

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– E’ di oltre undil’ammontare complessivo delle detrazionie degli aiuti economici a beneficio di ditte ene per fronteggiare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Gli aiuti economici, deliberati oggi dalla Giunta comunale di, si riferiscono all’annoe riguardano vari aspetti della vita economica cittadina. In tema di sgravi è prevista l’esenzione totale del pagamento della TARI per l’annorelativa ad immobili adibiti a strutture ricettive, ristoranti, pizzerie, pub, trattorie, birrerie, bar, pasticcerie e impianti sportivi. Riduzione del 50% per titolari di attività di commercio al dettaglio di beni inclusi nella categoria tariffaria N13, ovvero calzature, ...