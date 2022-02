Mascherine e green pass, controlli Polizia Provinciale a fermata bus (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nell’ultimo giorno – in tutta Italia tranne che in Campania – dell’obbligo di indossare le Mascherine all’aperto, la Polizia Provinciale continua con i controlli a campione dell’uso corretto dei filtranti facciali, del tipo di Mascherine indossate per salire sui mezzi pubblici (FFP2) e della validità dei green pass obbligatori per poter prendere posto sui pullman. In foto si vede un agente in azione il 9 febbraio nella centralissima piazza della Concordia di Salerno. Dal 10 febbraio e fino a fine mese a Salerno ed in Campania, formalmente, cambierà poco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nell’ultimo giorno – in tutta Italia tranne che in Campania – dell’obbligo di indossare leall’aperto, lacontinua con ia campione dell’uso corretto dei filtranti facciali, del tipo diindossate per salire sui mezzi pubblici (FFP2) e della validità deiobbligatori per poter prendere posto sui pullman. In foto si vede un agente in azione il 9 febbraio nella centralissima piazza della Concordia di Salerno. Dal 10 febbraio e fino a fine mese a Salerno ed in Campania, formalmente, cambierà poco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - RaiNews : La governatrice dello Stato pronta ad annunciare la fine degli obblighi - Loredanataberl1 : RT @autocostruttore: Francia si prepara a revoca Super Green Pass. New York toglie obblighi vaccino e mascherine al chiuso - Massimotagliat2 : @SpartacusVive @Mauro39531369 @LaBombetta76 No no ne usciremo,piano piano toglieremo le mascherine,poi il green pas… -