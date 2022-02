Lorenzo Amoruso nuova stoccata a Manila? I fan temono il peggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso sorprende ancora, sempre sui social lancia una nuova stoccata alla sua compagna Manila Nazzaro? Questa volta i fan della coppia sono davvero preoccupati e temono il peggio. Si tratta di qualcosa di davvero incomprensibile quello che riguarda Manila Nazzaro e il suo compagno con cui fa coppia fissa da tantissimi anni e che fin dal primo giorno le ha mostrato un grande appoggio nel suo percorso dentro la casa del Grande Fratello Vip. foto InstagramQualcosa infatti sembra essersi rotto dopo la scorsa puntata ha seguito del confronto tra l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli, già in quella occasione l’ex calciatore aveva ammesso di non riconoscere più la sua compagna e di avere bisogno di tempo, delle parole che avevano ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)sorprende ancora, sempre sui social lancia unaalla sua compagnaNazzaro? Questa volta i fan della coppia sono davvero preoccupati eil. Si tratta di qualcosa di davvero incomprensibile quello che riguardaNazzaro e il suo compagno con cui fa coppia fissa da tantissimi anni e che fin dal primo giorno le ha mostrato un grande appoggio nel suo percorso dentro la casa del Grande Fratello Vip. foto InstagramQualcosa infatti sembra essersi rotto dopo la scorsa puntata ha seguito del confronto tra l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli, già in quella occasione l’ex calciatore aveva ammesso di non riconoscere più la sua compagna e di avere bisogno di tempo, delle parole che avevano ...

Brill36834785 : RT @ioscioccataa: Comunque Lorenzo Amoruso che parla di RESPECT è un tantino imbarazzante. #GFvip #solearmy - ioscioccataa : Comunque Lorenzo Amoruso che parla di RESPECT è un tantino imbarazzante. #GFvip #solearmy - Aurora51545395 : Quindi Lorenzo Amoruso hai scritto quello che hai scritto per creare titoli di giornali da far vedere a Manila per… - jessgfwinner : Dopo la supercazzola di Alex Belli ecco la supercazzola di Lorenzo Amoruso #gfvip #jeru - Didi06417800 : RT @imperozorzando: Lorenzo Amoruso said Alex Belli mettiti da parte e passami il copione grazie #GFVIP -