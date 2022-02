La scuola danubiana | dove nacque il calcio odierno Parte 2

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) GLIEROIDEL.COM (Manuel Cordero) – L’influenza suldi tutta Europa non cessa. Lasi sublima, dopo la fine delle sue due compagini emblematiche (Wunderteam e Aranycsapat), in figure di allenatori giramondo. Fondamentali per lo sviluppo delcontemporaneo. Il primo che viene in mente, guardandone il palmarès, è Ernst Happel. Ha militato, da calciatore, quasi tutta la sua carriera, tranne una breve parentesi col Racing Club de France, nel Rapid Vienna. Club che si alternerà, assieme alla sua rivale, dal 1911, l’Austria Vienna, per la vittoria del campionato austriaco. Soltanto il LASK Linz, nella stagione ‘64-’65, romperà l’egemonia viennese. Terminata la sua carriera da calciatore, Happel disegnò la storia deleuropeo. E non solo lui. Anche un ...