Inter | Bastoni va ko | ' Trauma distorsivo alla caviglia' | a rischio la Champions

Advertising

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di Alessandro Bastoni ?? - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - sanchez_strada : RT @ElTrattore: Il giudice ha accolto la richiesta dell'Inter in merito alla squalifica di Alessandro Bastoni, allungate a 3 le giornate di… - ElTrattore : @SimoneTogna Credo che l'Inter abbia capito l'importanza di Ivan sull'equilibrio tattico della squadra, al di la de… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bastoni

Sostituito durante il primo tempo dei quarti di Coppa Italia contro la Roma, il difensore interista Alessandroè stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno 'confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra . Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni', spiega la società ...In questa edizione: - Curling nella storia fa festa a Pechino: 'Un oro meritato' -, escluse lesioni per- Napoli, super difesa: solo il City ha fatto meglio - Roma, preoccupano le condizioni di Abraham e Ibañez gtr/ SponsorInter, ricorso per Bastoni “In campo col Liverpool? Speriamo dai…”. Con queste parole Alessandro Bastoni ha risposto a Sky Sport fuori da Appiano Gentile. Il centrale dell’Inter sarà rivalutato nei ...La vittoria in Coppa Italia con la Roma riscatta il derby e rilancia una Inter che avrebbe potuto subire il contraccolpo psicologico. Ma alle viste c'è l'altro scontro diretto con il Napoli e Bastoni ...