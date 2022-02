Il Maradona delle Malvinas (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alle isole Falkland il vento sferza ogni cosa. È un angolo di terra remoto e spietato; uno di quei posti in cui tutto è rocce o prato, le case hanno tetti spioventi di legno, le pecore sono più degli uomini. Si trovano nell’Atlantico Meridionale, circa 480 chilometri a est della costa meridionale della Patagonia e per secoli sono state poco più di un approdo per le baleniere. Passate di mano in mano tra francesi, inglesi e spagnoli, nel 1833 un comando al seguito del capitano Onslow spazza via i pochi militari argentini presenti e installa una base navale, dichiarando le Falkland territorio d’oltremare britannico. Da quel momento questa manciata di isole diventa oggetto di contesa tra i due paesi, ma per più di 100 anni non succede quasi nulla, dopotutto a malapena ci vivono delle persone. Gli argentini protestano in maniera formale, le chiamano Las ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alle isole Falkland il vento sferza ogni cosa. È un angolo di terra remoto e spietato; uno di quei posti in cui tutto è rocce o prato, le case hanno tetti spioventi di legno, le pecore sono più degli uomini. Si trovano nell’Atlantico Meridionale, circa 480 chilometri a est della costa meridionale della Patagonia e per secoli sono state poco più di un approdo per le baleniere. Passate di mano in mano tra francesi, inglesi e spagnoli, nel 1833 un comando al seguito del capitano Onslow spazza via i pochi militari argentini presenti e installa una base navale, dichiarando le Falkland territorio d’oltremare britannico. Da quel momento questa manciata di isole diventa oggetto di contesa tra i due paesi, ma per più di 100 anni non succede quasi nulla, dopotutto a malapena ci vivonopersone. Gli argentini protestano in maniera formale, le chiamano Las ...

