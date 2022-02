“GF Vip” | concorrente medita l’abbandono | “Ho l’ansia | temo di entrare in un circolo…”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonio Medugno in crisi E’ entrato nella casa il 28 gennaio ma sta pensando di ritirarsi Il modello e influencer Perizona Magazine.

Advertising

infoitcultura : GF VIP, Kabir Bedi punge Manila: cosa le ha detto senza peli sulla lingua. La reazione della concorrente - zazoomblog : GF VIP Kabir Bedi punge Manila: cosa le ha detto senza peli sulla lingua. La reazione della concorrente - #Kabir… - tv6newslive : GF VIP, Kabir Bedi punge Manila: cosa le ha detto senza peli sulla lingua. La reazione della concorrente - zazoomblog : GF VIP Kabir Bedi punge Manila: cosa le ha detto senza peli sulla lingua. La reazione della concorrente - #Kabir… - dodo06467597 : @GrandeFratello PUÒ un concorrente squalificato entrare nuovamente in casa?Perché vedere ancora questo grande frate… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip concorrente

Aldo Montano non usa mezzi termini per descrivere il ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello, unicocui è stata concessa una seconda chance dopo la (clamorosa) squalifica. Invocato pubblicamente dal conduttore durante la prima serata del 7 febbraio, l'attore entrerà ...Fra i tanti anche un exdel reality show dell'attuale edizione, ovvero Aldo Montano . GF, Aldo Montano ospite a Casa Chi [FOTO] Molti account social hanno evidenziato quanto, il ...Il vincitore morale di questa edizione del Gf Vip è Aldo Montano. Lo schermitore all'interno del loft di Cinecittà si è fatto conoscere per la sua personalità fatta ...Dopo aver assistito ad un recente confronto nella casa del GF Vip tra Manila e Katia, Lorenzo Amoruso prende le distanze. Interviene Montano.