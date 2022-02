Di fronte alla minaccia russa la Polonia riannoda i rapporti con l’Ue (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sanzionata dalla Commissione europea per gli attacchi allo stato di diritto e carente di alleati populisti nei paesi vicini, Varsavia ammorbidisce i toni con Bruxelles per non trovarsi da sola di fronte alle iniziative armate del Cremlino. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sanzionata dCommissione europea per gli attacchi allo stato di diritto e carente di alleati populisti nei paesi vicini, Varsavia ammorbidisce i toni con Bruxelles per non trovarsi da sola dialle iniziative armate del Cremlino. Leggi

Advertising

SimoneAlliva : Maiorino (#M5s): 'Sto per depositare un ddl sul #Matrimonioegualitario affinché tutte le coppie, indipendentemente… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #9febbraio: #Iliad, 14 miliardi per #Vodafone Italia.… - pfmajorino : Ad oggi non vi è stata ancora nemmeno una condanna o manco lo straccio di un'eventuale spiegazione da parte del mi… - VittorioPalumbo : RT @SimoneAlliva: Maiorino (#M5s): 'Sto per depositare un ddl sul #Matrimonioegualitario affinché tutte le coppie, indipendentemente se cos… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Yemen A #Marib, gli sciiti yemeniti #Houthi continuano a far fronte alla coa… -