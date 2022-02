Covid, Pregliasco: “Record di casi in Israele? Solo il 66% della popolazione è vaccinato, migliore l’approccio italiano” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “I dati provenienti da Israele” che segnano un nuovo Record di contagi gravi da Covid-19, “ci dicono che la quarta dose non ha una efficacia elevata per la tempistica di esecuzione molto ravvicinata (rispetto alla terza dose ndr). Solo il 66% della popolazione si è vaccinato e questo facilita i focolai. l’approccio italiano sta pagando a lungo termine e ora ne vediamo i risultati”. Queste le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi. “La guerra al Covid non è stata lampo ma di trincea, io spero nel breve di vedere una diminuzione dei casi di mortalità figlia dall’ondata di Covid avvenuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “I dati provenienti da” che segnano un nuovodi contagi gravi da-19, “ci dicono che la quarta dose non ha una efficacia elevata per la tempistica di esecuzione molto ravvicinata (rispetto alla terza dose ndr).il 66%si èe questo facilita i focolai.sta pagando a lungo termine e ora ne vediamo i risultati”. Queste le parole di Fabrizio, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi. “La guerra alnon è stata lampo ma di trincea, io spero nel breve di vedere una diminuzione deidi mortalità figlia dall’ondata diavvenuta ...

