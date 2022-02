Covid Liguria, i guariti doppiano i nuovi positivi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Spezia, 9 febbraio 2022 - Sono 1.963 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria , a fronte di oltre 18mila tamponi effettuati (18.108) di cui 4.018 molecolari e 14.090 ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Spezia, 9 febbraio 2022 - Sono 1.963 ialregistrati nelle ultime 24 ore in, a fronte di oltre 18mila tamponi effettuati (18.108) di cui 4.018 molecolari e 14.090 ...

