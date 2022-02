Coppa di Francia, incredibile Versailles: la squadra di 4^ divisione vola in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prosegue la favola del Versailles. Il club di quarta divisione francese, il campionato National 2, è infatti approdato in semifinale di Coppa di Francia 2021/2022. Decisivo il successo contro il Bergerac per 6-5 dopo i calci di rigori (1-1 dopo i tempi regolamentari). Un’impresa storica che potrebbe diventare addirittura leggendaria in semifinale. Il Versailles intanto si gode questo traguardo incredibile in attesa di scoprire il suo prossimo avversario. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prosegue la fadel. Il club di quartafrancese, il campionato National 2, è infatti approdato indidi2021/2022. Decisivo il successo contro il Bergerac per 6-5 dopo i calci di rigori (1-1 dopo i tempi regolamentari). Un’impresa storica che potrebbe diventare addirittura leggendaria in. Ilintanto si gode questo traguardoin attesa di scoprire il suo prossimo avversario. SportFace.

