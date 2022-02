Coppa del Re, il Real Betis si aggiudica l'andata delle semifinali: 1-2 al Rayo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è giocata la gara d'andata della prima semifinale di Copa del Rey: il Real Betis ha avuto la meglio in casa del Rayo Vallecano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è giocata la gara d'della prima semifinale di Copa del Rey: ilha avuto la meglio in casa delVallecano...

Advertising

tancredipalmeri : L’Inter teme uno stop di non meno di 3 settimane per Bastoni. Quindi rientro non prima della semifinale di Coppa It… - ItaliaTeam_it : In questa stagione, in gigante, non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo. C'è riuscita nell'appuntamento a c… - Coninews : ?? G-I-G-A-N-T-E-S-C-A ?? Con l'argento di #Beijing2022 Federica #Brignone aggiorna il suo straordinario palmarès ??… - sabbruz : Coppa Italia Milan-Lazio Lo striscione della curva sud del Milan - zazoomblog : Coppa del Re il Real Betis si aggiudica l'andata delle semifinali: 1-2 al Rayo - #Coppa #Betis #aggiudica -