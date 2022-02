Città italiane al buio: i comuni spengono le luci giovedì 10 febbraio. Cosa succede (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una clamorosa protesta coinvolgerà diverse parti d’Italia e riguarderà il cosiddetto caro bollette, che sta preoccupando moltissimo la nostra nazione. Diverse iniziative di protesta sono state annunciate in queste ore e farà riferimento a Città che vanno dal nord al sud della Penisola. Di ora in ora sono aumentate le notizie di territori nazionali che saranno interessati da questa decisione, che sicuramente terrà molto alta l’asticella su questa problematica, che rischia di diventare davvero insostenibile. Il caro bollette ha dunque permesso di dare vita a questa manifestazione di protesta, che si annuncia simbolica, proposta dall’Associazione Nazionale comuni Italiani e in particolare dal suo presidente, ovvero il sindaco di Bari Antonio Decaro. Ma Cosa succederà dunque nella giornata di giovedì 10 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una clamorosa protesta coinvolgerà diverse parti d’Italia e riguarderà il cosiddetto caro bollette, che sta preoccupando moltissimo la nostra nazione. Diverse iniziative di protesta sono state annunciate in queste ore e farà riferimento ache vanno dal nord al sud della Penisola. Di ora in ora sono aumentate le notizie di territori nazionali che saranno interessati da questa decisione, che sicuramente terrà molto alta l’asticella su questa problematica, che rischia di diventare davvero insostenibile. Il caro bollette ha dunque permesso di dare vita a questa manifestazione di protesta, che si annuncia simbolica, proposta dall’Associazione NazionaleItaliani e in particolare dal suo presidente, ovvero il sindaco di Bari Antonio Decaro. Marà dunque nella giornata di10 ...

