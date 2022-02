Ciclismo | Alejandro Valverde non sarà alla Vuelta a Murcia 2022 a causa dei casi Covid nella Comunitat Valenciana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sembrava iniziato al meglio il farewell tour di. Il corridore della Movistar, a 42 anni da compiere, ha già ben figurato in questi primi 40 giorni di questa nuova stagione, portandosi a casa l’ennesima vittoria della sua carriera al Trofeo Pollença del 28 gennaio e il quinto posto assolutoVolta a la. Purtroppo però proprio la partecipazione a quest’ultima gara non gli permetterà di essere presentecorsa di casa, la. Durante la gara dellainfatti sono stati registrati alcuni-19, e la Movistar ha deciso di non far partecipare i corridori presenti...