“Cattiveria, mi fate ridere”: Icardi ritorna e si scatena sui social (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo un periodo di assenza, l’attaccante del PSG Mauro Icardi torna sui social e risponde alle voci che sono circolate in questi giorni. Mauro Icardi è sempre stato una persona molto attiva sui social, in particolare su Instagram. La sua assenza in questi giorni aveva fatto insospettire i suoi fan, i quali avevano iniziato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo un periodo di assenza, l’attaccante del PSG Maurotorna suie risponde alle voci che sono circolate in questi giorni. Mauroè sempre stato una persona molto attiva sui, in particolare su Instagram. La sua assenza in questi giorni aveva fatto insospettire i suoi fan, i quali avevano iniziato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

laadrodifiorii : RT @tuseilmioniente: come fate ad arrivare a certi livelli di cattiveria ed odio verso gli altri per me resta un mistero ve lo giuro - tuseilmioniente : come fate ad arrivare a certi livelli di cattiveria ed odio verso gli altri per me resta un mistero ve lo giuro - hornylev : @AmiciUfficiale Ma questo non vuol dire che sia un bullo, essere persone sincere oggigiorno viene scambiato per cat… - teresa_marcolin : @mrsincoerenza Ma vergognatevi, andare avanti come fate voi ,con continue battute e critiche di una cattiveria ,ma… - cagi_87 : RT @miriana4ever: Tutto quello che volte, ma non giustifico la cattiveria che sta ricevendo Alex in queste ore, addirittura sotto i suoi po… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattiveria fate Tur...tris! ... ma poi è andato a segnare il raddoppio con una girata aerea alla Bettega (o Pulici, fate voi) cui ... volti pervicacemente a perseguire il male del Liotru per interessi personali e/o pura cattiveria/...

'Soleil gatta morta!', urla fuori dalla Casa del GF Vip: la reazione di Manila, Delia e Nathaly Nathaly ha tentato di commentare dicendo: 'La cattiveria... giusto? Stesso motivo per cui...' , ma ... Ricordate che il male che fate gridando cose del genere vi ritornerà indietro. La vita è una ruota &...

“Cattiveria, mi fate ridere”: Icardi ritorna e si scatena sui social SerieANews Hellas Verona, Gunter: "Prestazione buona contro un avversario difficile, ci è mancata cattiveria in attacco" "Si salva la prestazione, anche senza punti? Sì, abbiamo giocato contro un avversario difficile. Abbiamo fatto una prestazione ‘giusta’, ci è mancata un po' ...

... ma poi è andato a segnare il raddoppio con una girata aerea alla Bettega (o Pulici,voi) cui ... volti pervicacemente a perseguire il male del Liotru per interessi personali e/o pura/...Nathaly ha tentato di commentare dicendo: 'La... giusto? Stesso motivo per cui...' , ma ... Ricordate che il male chegridando cose del genere vi ritornerà indietro. La vita è una ruota &..."Si salva la prestazione, anche senza punti? Sì, abbiamo giocato contro un avversario difficile. Abbiamo fatto una prestazione ‘giusta’, ci è mancata un po' ...