#Cassano esalta #Sensi: 'E' il centrocampista italiano più forte, un calciatore filosoficamente da #Barcellona' - calciomercatoit : ?? #Cassano esalta #Sensi: "Meglio di Verratti, Jorginho e Locatelli"

A 'Il Secolo XIX', Cassano ha esaltato così Sensi: 'Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. È un calciatore sensazionale, da top ...COMPLIMENTI - "Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee", ha detto Cassano su Sensi. "È un calciatore sensazionale, da ...Antonio Cassano © LaPresse. Protagonista del cammino in Coppa Italia, in casa Inter, è stato anche Stefano Sensi, che ha regalato i quarti ad Inzaghi con il gol decisivo nei sup ...