Carmelo Patti | chi è il direttore d’orchestra di Sanremo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Classe 1985,è nato a Milano. Appassionato di musica fin da bambino, ha subito iniziato gli studi in violino, pianoforte e viola, approfondendo il suo percorso al Conservatorio Giuseppe Verdi. Nel 2005 si è diplomato in Composizione e Musica Elettronica e ha perfezionato la sua formazione approfondendo il violino Jazz in Francia, ottenendo presto anche il diploma accademico di secondo livello. Sulla sua vita privata non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia fidanzato, anche perché sul suo profilo Instagram preferisce pubblicare solo foto relative alla sua vita professionale. Sappiamo comunque che continua a vivere nella città in cui è nato, la sua Milano., di pari passo con la formazione scolastica fin da piccolo ha curato la sua passione per la musica. Ha iniziato a suonare ...