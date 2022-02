Calcio, Coppa Italia 2022: il Milan cala il poker in casa. Sconfitta 4 a 0 per la Lazio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Milan domina in casa e si impone contro la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia. Il march è stato controllato dalla formazione Milanese che ha sigillato l’incontro dopo il primo tempo con una serie d’attacchi che hanno regalato ben 3 goal. Il primo decisivo attacco è arrivato al 12° minuto, l’ivoriano Franck Kessié ha provato in vano a regalare la prima rete al Milan. L’assalto è continuato nei minuti seguenti, al 24° è arrivata la rete del portoghese Rafael Leão, abile ad intercettare un bel lancio da parte di Romagnoli. Il protagonista della giornata è stato però il francese Olivier Giroud, servito da perfettamente da Leao. Il 35enne nativo di Chambéry ha registrato il secondo goal prima di ripetersi nei minuti seguenti. Il transalpino ha siglato una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildomina ine si impone contro lanel quarto di finale di. Il march è stato controllato dalla formazioneese che ha sigillato l’incontro dopo il primo tempo con una serie d’attacchi che hanno regalato ben 3 goal. Il primo decisivo attacco è arrivato al 12° minuto, l’ivoriano Franck Kessié ha provato in vano a regalare la prima rete al. L’assalto è continuato nei minuti seguenti, al 24° è arrivata la rete del portoghese Rafael Leão, abile ad intercettare un bel lancio da parte di Romagnoli. Il protagonista della giornata è stato però il francese Olivier Giroud, servito da perfettamente da Leao. Il 35enne nativo di Chambéry ha registrato il secondo goal prima di ripetersi nei minuti seguenti. Il transalpino ha siglato una ...

sportface2016 : #Salvini: 'Derby in #CoppaItalia? Il #Milan ha già vinto quello vero, possiamo anche far vincere la #Lazio stasera'… - sportface2016 : #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - sportmediaset : Sassuolo, #Dionisi: 'Con la Juve poco da perdere, non partiamo battuti' #SportMediaset #CoppaItalia… - EItonMcCartney : RT @sportface2016: #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - MarcoTroiano8 : RT @sportmediaset: Quarti Coppa Italia, #MilanLazio 4-0: rossoneri in semifinale, sarà derby con l'Inter. #SportMediaset -