Antonio Medugno pensa di lasciare il GF Vip 6 | ecco il perché

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il modello napoletano, preso di mira da alcuni suoi coinquilini, stando di abbandonare il reality: "Ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. E’ una cosa che a me mette ansia". L'articolo proviene da DireDonna.

ParliamoDiNews : Gf Vip, Antonio Medugno vuole lasciare la Casa: le motivazioni #antonio #medugno #vuole #lasciare #motivazioni - redazionerumors : Gf Vip, Antonio Medugno vuole lasciare la Casa: ecco perché #GFVip #AntonioMedugno - 361_magazine : Antonio pensa di lasciare il Grande Fratello Vip dopo gli scontri ma per un problema. Ecco cosa ha svelato a Jessic… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Antonio Medugno accusato di lasciare il bagno sporco pensa a salutare la casa – Libero Quotidiano #antonio… - Novella_2000 : Antonio Medugno medita di lasciare il #GFVip a causa di un suo problema personale -

Argomenti trattati GF Vip:pronto a lasciare Gianluca soffre di disturbi alimentari Gli attacchi di Alessandro Basciano, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrati al GF ...Alessandro Basciano continua a puntare il dito controe, proprio per questo motivo, ha avuto una discussione con Sophie nella sauna del Grande Fratello Vip . Basciano ha messo in discussione anche i problemi alimentari del tiktoker . ...Soleil ha mostrato solidarietà ad Antonio: le sue parole di conforto per il giovane non sono passate inosservate ...Antonio Medugno sta pensando seriamente a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6. Il nuovo concorrente del reality pare essere già insofferente alle dinamiche dello show e, inoltre, pare essere ...