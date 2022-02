Altri guai per il Pnrr; i medici dicono no alle Case di Comunità (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non basta il caro prezzi che ha portato diversi bandi a restare deserti. Non bastano le tensioni politiche all'interno della maggioranza con i vari partiti di fatto già in campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2023. Sul cielo del Pnrr nuove nubi si addensano all'orizzonte, in particolare su un progetto legato alla sanità, uno dei punti nevralgici dell'intero piano. Le Case di Comunità infatti rischiano di restare vuote, un'opera da miliardi di euro a rischio fallimento perché i medici di medicina generale sembrerebbero non avere alcuna intenzione di passare da liberi professionisti a dipendenti del servizio sanitario nazionale come proposto dalle Regioni al ministero della Salute. Nel documento di cui si discute in questi giorni è stato proposto ai ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non basta il caro prezzi che ha portato diversi bandi a restare deserti. Non bastano le tensioni politiche all'interno della maggioranza con i vari partiti di fatto già in campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2023. Sul cielo delnuove nubi si addensano all'orizzonte, in particolare su un progetto legato alla sanità, uno dei punti nevralgici dell'intero piano. Lediinfatti rischiano di restare vuote, un'opera da miliardi di euro a rischio fallimento perché idina generale sembrerebbero non avere alcuna intenzione di passare da liberi professionisti a dipendenti del servizio sanitario nazionale come proposto dRegioni al ministero della Salute. Nel documento di cui si discute in questi giorni è stato proposto ai ...

Advertising

SMM_News_Feed : RT @Benzinga_Italia: ?? Quale futuro per #Facebook? #AAVE pronta a creare piattaforme #social decentralizzate. ?????? #dao #defi #socialmedia… - Benzinga_Italia : ?? Quale futuro per #Facebook? #AAVE pronta a creare piattaforme #social decentralizzate. ?????? #dao #defi… - GiuseppinaScre2 : @NFratoianni @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @OxfamItalia ...non è meglio concentrarsi sulle nostre carceri? Se non… - kevin_coccia : @mai_voi @tancredipalmeri Nell'arco di una stagione puoi perdere con chiunque, che sia forte o meno. L'importante è… - stax7580 : RT @Walter32099227: @HuffPostItalia Ma no! Perché dite così guardate che Draghi e tutti gli altri giornali si incazzano,guai a parlare male… -