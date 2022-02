Volley | Francesco Recine rinnova con Piacenza fino al 2025

(Di martedì 8 febbraio 2022) La notizia era nell’aria da qualche giorno ed oggi è arrivata l’ufficialità:rimarrà un giocatore della Gas Salesal. Lo schiacciatore azzurro si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nelle gerarchie di coach Lorenzo Bernardi, avendo iniziato la stagione dalla panchina, ma rendendosi ben presto indispensabile per le sorti dei biancorossi., Superlega 2022: a Modena il big match contro Trento, vince anche Monza “Ami sento molto amato. Non deluderò la grande fiducia che mi è stata data e cercherò di vincere per onorare i colori biancorossi!” Queste le parole utilizzate dall’ex-Ravenna e Club Italia che può così celbrare al meglio il suo 23esimo compleanno, festeggiato proprio ieri. Foto: Gas Sales ...

2021 - 2022 Serie B Girone F Squadra Ermgroup S. Giustino Si riparte e con due partite ... È stato un mese che ha permesso a Francesco Sideri di recuperare la condizione e soprattutto di creare l'... i biglietti per assistere al match di sabato 12 febbraio alla Kioene Arena contro la Vero... Munari Ufficio stampa Kioene Padova (Pallavolo Padova)