Usa | Fbi sequestra 3 | 6 mld di dollari di bitcoin rubati nel 2016

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Fbi hato oltre 3,6 miliardi diin, frutto di un attacco hacker effettuato nelai danni di Bitfinex, il sito per lo scambio di criptovalute. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia, riferendo che gli agenti hanno anche arrestato un uomo e una donna di New York, marito e moglie, con l’accusa di riciclaggio. I due, il 34enne Ilya Lichtenstein, e sua moglie, la 31enne Heather Morgan, stavano tentando di riciclare le 119.754che erano state sottratte da un hacker, che aveva anche innescato oltre 2mila transazioni non autorizzate sul sito Bitfinex. La somma in criptovaluta sottratta era stata indirizzata ad un portafoglio digitale che era controllato da Lichtenstein. Il caso rappresenta il più grande sequestro di fondi mai effettuato nella ...

