“Un tranquillo weekend di paura” | civiltà contro pre-storia questa sera su Rai Movie

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il maestoso fiume Cahulawassee, il più grande dell’intera zona degli Appalachi, ha i giorni contati. L’intera area a breve verrà completamente sommersa in seguito alla costruzione di un’enorme diga. Quattro amici di Atlanta decidono così di passare untra le sue correnti, per quella che sarà l’ultima traversata in canoa della sua. Dietro a un piccolo compenso convincono due locali a trasportare le loro auto più a valle, in corrispondenza del termine del loro viaggio. La discesa lungo le rapide si rivelerà presto molto più di un’avventura: gli hillbillies locali si dimostrano tutt’altro che felici rispetto a quella che percepiscono come un’invasione di territorio e le conseguenze raggiungeranno livelli sempre più estremi. “Undi”: un nuovo viaggio agli ...

