Ucraina | Guerini | Circa 130mila militari russi presenti sul terreno

(Di martedì 8 febbraio 2022) 'A partire da novembre si è avuta evidenza di un progressivo rafforzamento della presenza militare russa lungo il confine con l'anche in territorio bielorusso'. Lo ha spiegato il ministro ...

...è avuta evidenza di un progressivo rafforzamento della presenza militare russa lungo il confine con l'anche in territorio bielorusso'. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo,......est e al cementarsi di una relazione militare speciale con la Bielorussia - le parole di- . Russia -, alto rischio escalation 'La strada principale seguita dal governo italiano, così ...In audizione con le commissioni Esteri e Difesa congiunte i ministri Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini spiegano la linea del governo italiano nella crisi ucraina. Dialogo e deterrenza, doppio ..."A partire da novembre si è avuta evidenza di un progressivo rafforzamento della presenza militare russa lungo il confine con l'Ucraina anche in territorio bielorusso". Lo ha spiegato il ministro ...