Ucraina, Di Maio “Favorire soluzione pacifica del conflitto” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “La crisi Ucraina è al centro dell’agenda internazionale del governo, un conflitto che ha già causato 15 mila vittime. Forniamo il nostro contributo agli organismi internazionali impegnati sul terreno, ci concentriamo su settori cruciali, quali la sicurezza alimentare o l’assistenza medica”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, sulla crisi tra Russia e Ucraina. “L’Italia, sin dal 2014, ha sempre difeso e sostenuto l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’Ucraina. Aderiamo alla posizione del non riconoscimento dell’annessione illegale della Crimea, continuiamo a condannare questa grave violazione del diritto internazionale”, ha aggiunto. Di Maio ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “La crisiè al centro dell’agenda internazionale del governo, unche ha già causato 15 mila vittime. Forniamo il nostro contributo agli organismi internazionali impegnati sul terreno, ci concentriamo su settori cruciali, quali la sicurezza alimentare o l’assistenza medica”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, sulla crisi tra Russia e. “L’Italia, sin dal 2014, ha sempre difeso e sostenuto l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’. Aderiamo alla posizione del non riconoscimento dell’annessione illegale della Crimea, continuiamo a condannare questa grave violazione del diritto internazionale”, ha aggiunto. Diha ...

