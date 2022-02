Ucraina, Biden: "Se la Russia invade, stop al gasdotto Nord Stream 2" (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden promette di "porre fine" al contestato gasdotto Nord Stream 2 - costruito per portare il gas russo in Europa - se Mosca invade la vicina Ucraina. "Se la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joepromette di "porre fine" al contestato2 - costruito per portare il gas russo in Europa - se Moscala vicina. "Se la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - SkyTG24 : #Ucraina, incontro #JoeBiden-Scholz: “Se #Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire” - ilpost : Secondo un’analisi dell’amministrazione statunitense di Joe Biden pervenuta ai giornali americani, l’esercito russo… - DomaniGiornale : RT @FrancesDiBi: #Ucraina • L’incontro tra #Macron e #Putin e quello tra #Scholz e #Biden sono entrambi la conseguenza della «politique de… - ringetto65 : RT @La_manina__: Macron da #Putin, Scholz da Biden... Ma la crisi in Ucraina non doveva risolverla SuperMario con la sola imposizione dell… -