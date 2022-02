Tokyo Vice | la serie con Ansel Elgort e Ken Watanabe diretta da Michael Mann ha una data di uscita

Advertising

badtasteit : #TokyoVice: svelata la data di uscita su #HBOMax -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Vice

BadTaste.it TV

Come riportato da Deadline, è stata svelata la data d'uscita in streaming su HBO Max dei primi episodi di, nuova produzione seriale sviluppata e supervisionata da Michael Mann , che è anche il regista dell'episodio pilota. La serie è basata sul libro di memorie di Jake Adelstein, edito nel ...ha ora una data di uscita su HBO Max: i primi tre episodi debutteranno giovedì 7 aprile sulla piattaforma di streaming americana, mentre nelle settimane successive saranno disponibili ...The second official series order from HBO Max in 2019, Tokyo Vice is loosely inspired by American journalist Jake Adelstein’s nonfiction firsthand account of the Tokyo Metropolitan Police beat. The ...HBO Max, Endeavor Content and Japanese pay TV broadcaster Wowow are gearing up to launch their coproduction Tokyo Vice with a pilot episode directed by Michael Mann. The series will debut with three ...