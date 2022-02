Superbonus, Patuanelli: “Modifiche subito, porterò tema in Cdm”. Verso il ritorno alla cessione multipla, ma solo a istituti autorizzati (Di martedì 8 febbraio 2022) Servono Modifiche subito, perché le fortissime limitazioni alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, inserite in corsa dal governo Draghi nel decreto Sostegni ter, seppure “predisposte con il nobile obiettivo di evitare le truffe, di fatto hanno bloccato completamente migliaia di interventi, rischiando di far fallire le imprese oneste e di danneggiare migliaia di famiglie“. Lo scrive in un post su Facebook il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, chiedendo di “intervenire immediatamente con un decreto correttivo e con un prolungamento della misura del Superbonus 110% per le monofamiliari, visti i due mesi di stop subiti”. “porterò questo tema nel prossimo Consiglio dei Ministri”, assicura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Servono, perché le fortissime limitazionidei crediti fiscali da bonus edilizi, inserite in corsa dal governo Draghi nel decreto Sostegni ter, seppure “predisposte con il nobile obiettivo di evitare le truffe, di fatto hanno bloccato completamente migliaia di interventi, rischiando di far fallire le imprese oneste e di danneggiare migliaia di famiglie“. Lo scrive in un post su Facebook il ministro delle Politiche Agricole, Stefano, chiedendo di “intervenire immediatamente con un decreto correttivo e con un prolungamento della misura del110% per le monofamiliari, visti i due mesi di stop subiti”. “questonel prossimo Consiglio dei Ministri”, assicura ...

