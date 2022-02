Superbike, primo giorno di test a Portimao: Jonathan Rea avanti a Razgatlioglu (Di martedì 8 febbraio 2022) La Superbike 2022 si riapre così come si era conclusa: con la grande sfida tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea per la testa della classifica. E questa volta, nei primi test stagionali a Portimao, è il britannico a prevalere. Nel primo dei due giorni sul circuito lusitano erano presenti nove piloti, con il nordirlandese che ha subito messo in campo la sua voglia di tornare il pilota di riferimento della categoria: il fuoriclasse della Kawasaki ha fermato il cronometro sull’1’40”621. migliorando il tempo del mattino. Le gerarchie per il prossimo Mondiale sembrano già disegnarsi: il campione del mondo in carica Razgatlioglu è dietro di 101 millesimi, mentre poco dietro c’è Alvaro Bautista con la sua Ducati Aruba, a soli 132 millesimi da Rea. I tre sono ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) La2022 si riapre così come si era conclusa: con la grande sfida tra ToprakRea per laa della classifica. E questa volta, nei primistagionali a, è il britannico a prevalere. Neldei due giorni sul circuito lusitano erano presenti nove piloti, con il nordirlandese che ha subito messo in campo la sua voglia di tornare il pilota di riferimento della categoria: il fuoriclasse della Kawasaki ha fermato il cronometro sull’1’40”621. migliorando il tempo del mattino. Le gerarchie per il prossimo Mondiale sembrano già disegnarsi: il campione del mondo in caricaè dietro di 101 millesimi, mentre poco dietro c’è Alvaro Bautista con la sua Ducati Aruba, a soli 132 millesimi da Rea. I tre sono ...

