Si attende il verdetto su Zapata: in caso di stagione finita l’Atalanta torna sul mercato? (Di martedì 8 febbraio 2022) Zingonia. Che lo stop sarà lungo, ormai, pare non esserci alcun dubbio, ma i 14 minuti disputati contro il Cagliari potrebbero essere stati gli ultimi di Duvan Zapata con la maglia dell’Atalanta in questa stagione. Gian Piero Gasperini lo aveva pescato dalla panchina per risollevare le sorti di un match che si stava mettendo molto male, a quasi cinquanta giorni dall’ultima volta in cui lo aveva avuto a disposizione: l’ingresso del colombiano aveva immediatamente cambiato volto alla squadra, con la zampata che aveva propiziato l’1-1 di Palomino. Poi il crac: un movimento innaturale e la ricaduta su quell’adduttore sinistro che lo aveva fermato il 21 dicembre, con il sospetto che questa volta ad essere interessato sia anche il tendine. Un’ipotesi tutt’altro che remota, ma che solo gli esami più approfonditi che la situazione richiede ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Zingonia. Che lo stop sarà lungo, ormai, pare non esserci alcun dubbio, ma i 14 minuti disputati contro il Cagliari potrebbero essere stati gli ultimi di Duvancon la maglia delin questa. Gian Piero Gasperini lo aveva pescato dalla panchina per risollevare le sorti di un match che si stava mettendo molto male, a quasi cinquanta giorni dall’ultima volta in cui lo aveva avuto a disposizione: l’ingresso del colombiano aveva immediatamente cambiato volto alla squadra, con la zampata che aveva propiziato l’1-1 di Palomino. Poi il crac: un movimento innaturale e la ricaduta su quell’adduttore sinistro che lo aveva fermato il 21 dicembre, con il sospetto che questa volta ad essere interessato sia anche il tendine. Un’ipotesi tutt’altro che remota, ma che solo gli esami più approfonditi che la situazione richiede ...

