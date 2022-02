(Di martedì 8 febbraio 2022) La presenza dell’educatore è necessaria e indispensabile per garantire il contingente minimo di personale tale da assicurare le prestazioni in caso diai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a3) dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso dinell’istituto in cui vi siano solo alunni semiconvittori? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sciopero, la vigilanza sui minori va sempre effettuata anche nelle ore notturne - LavoroLazio_com : Vigilanza privata, sindacati Roma e Lazio: “Sciopero dei lavoratori Cosmopol l’8 febbraio, situaz... -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero vigilanza

RomaToday

MASSA - CARRARA " È stato proclamato unodi 48 ore per i giorni martedì 15 e mercoledì 16 febbraio, indetto dall'Associazione ... bevande, etc..); "veterinaria; " attività di ...... bevande, etc..);veterinaria; attività di protezione civile; attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici. 1 - - > MASSA - È stato proclamato uno...È stato proclamato uno sciopero di 48 ore per i giorni martedì 15 e mercoledì 16 febbraio, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e indirizzato a ...Parte oggi 7 febbraio lo sciopero regionale dello straordinario per il personale ... “Nonostante la nostra richiesta di aumentare la vigilanza – continua Marotta – in alcuni uffici postali continuiamo ...