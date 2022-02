Sci di fondo, la batteria di Federico Pellegrino ai quarti di finale: tutti gli avversari (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono state effettuate le ripartizioni dei quarti di finale delle gare sprint olimpiche, che partiranno dalle ore 11:30 e si propagheranno per tutta la mattina e il primissimo pomeriggio in Italia. Federico Pellegrino, come nel suo uso, si ritrova in un quarto “forte”, nel senso che ha nel proprio il leader delle qualificazioni, il francese Lucas Chanavat. Con lui anche il connazionale Davide Graz. Tutte separate, invece, le donne, con Caterina Ganz nella prima batteria, Greta Laurent nella seconda e Lucia Scardoni nella terza. Tutte sempre in compagnia di almeno una svedese, per coincidenza. LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: 6° Pellegrino in qualificazione, dalle 11.30 le finali Di seguito l’intera suddivisione dei quarti di ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono state effettuate le ripartizioni deididelle gare sprint olimpiche, che partiranno dalle ore 11:30 e si propagheranno per tutta la mattina e il primissimo pomeriggio in Italia., come nel suo uso, si ritrova in un quarto “forte”, nel senso che ha nel proprio il leader delle qualificazioni, il francese Lucas Chanavat. Con lui anche il connazionale Davide Graz. Tutte separate, invece, le donne, con Caterina Ganz nella prima, Greta Laurent nella seconda e Lucia Scardoni nella terza. Tutte sempre in compagnia di almeno una svedese, per coincidenza. LIVE Sci di, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: 6°in qualificazione, dalle 11.30 le finali Di seguito l’intera suddivisione deidi ...

