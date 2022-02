Sci alpino, Pechino 2022: Johan Clarey dedica la medaglia a David Poisson, compagno morto in allenamento (Di martedì 8 febbraio 2022) Johan Clarey si è reso protagonista ieri di un’impresa straordinaria, mettendosi al collo un clamoroso argento nella discesa libera maschile di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il 41enne francese è diventato lo sciatore più anziano di sempre capace di salire sul podio a cinque cerchi, arrivando tra l’altro a soli 10 centesimi dal tempo del vincitore svizzero Beat Feuz. Si tratta di una medaglia speciale, alla quarta partecipazione olimpica e a coronamento di una carriera in cui rimarrebbe da sfatare solo il tabù della vittoria dopo aver raccolto undici piazzamenti in seconda e terza piazza tra Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici. Molto significativa anche la dedica di Clarey a David ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)si è reso protagonista ieri di un’impresa straordinaria, mettendosi al collo un clamoroso argento nella discesa libera maschile di sciai Giochi Olimpici Invernali di. Il 41enne francese è diventato lo sciatore più anziano di sempre capace di salire sul podio a cinque cerchi, arrivando tra l’altro a soli 10 centesimi dal tempo del vincitore svizzero Beat Feuz. Si tratta di unaspeciale, alla quarta partecipazione olimpica e a coronamento di una carriera in cui rimarrebbe da sfatare solo il tabù della vittoria dopo aver raccolto undici piazzamenti in seconda e terza piazza tra Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici. Molto significativa anche ladi...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - infoitsport : LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l'oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa - zazoomblog : LIVE Sci alpino superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro Paris e Innerhofer per la sorpresa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l’oro Paris e Innerhofer per la sorpresa… -