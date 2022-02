Schianto in auto per l'ex Fiorentina Cherubini: è in gravi condizioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Carlo Cherubini, 45 anni, ex calciatore di Fiorentina, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini, domenica sera stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Carlo, 45 anni, ex calciatore di, Salernitana, Vicenza e da un anno manager del Rimini, domenica sera stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli quando è rimasto ...

