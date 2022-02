Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 9 Febbraio 2022 | Toro pragmatico

Leggi su zon

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’diFox per oggi,Ariete Questa giornata diper l’Ariete si apre con una Luna molto favorevole e riteniamo che i prossimi tre giorni siano di grande interesse per questo segno zodiacale. Certo non abbiamo ancora le stelle libere nella Primavera e quella fase importante che si vivrà nella parte centrale di quest’anno; però è bello sapere che siete oltre i problemi del passato e state pensando a fare delle cose nuove; e tra l’altro in questa parte della settimana potete avere anche delle buone risposte.Il segno delè molto importante che adesso abbia un amore stabile; il vostro carattere èe cercate anche stabilità nel lavoro; ma ora bisogna ritrovare una certa tranquillità ...