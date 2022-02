Oroscopo di Branko 9 febbraio: mercoledì di alti e bassi in amore e lavoro (Di martedì 8 febbraio 2022) Ariete – E’ necessario lasciar andare le fissazioni se volete ritrovare lo slancio e rinfrescarvi le idee. Ricevete chiamate di continuo e i contatti procedono bene. Avete bisogno di aria fresca. Toro – Calma e sangue freddo, In arrivo grande gioia. Le vostre parole sono molto pungenti, anche se non lo credete.Avete modo di trovare facilmente equilibrio tra attività e rilassamento. Percepite la diffidenza. Gemelli – Vi è perfettamente chiara la mancanza di sensibilità e le manipolazioni di certi individui. C’è un transito di energia, approfittatene. Il vostro obiettivo resta sempre migliorarvi interiormente. Cancro – Attenzione, ritorna a galla un vecchio dibattito. Chiarite precisamente i vostri termini a chi avete intorno. Avete bisogno di una pausa, i nervi potrebbero risentirne: dedicatevi ai vostri hobby e levatevi degli sfizi! Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) Ariete – E’ necessario lasciar andare le fissazioni se volete ritrovare lo slancio e rinfrescarvi le idee. Ricevete chiamate di continuo e i contatti procedono bene. Avete bisogno di aria fresca. Toro – Calma e sangue freddo, In arrivo grande gioia. Le vostre parole sono molto pungenti, anche se non lo credete.Avete modo di trovare facilmente equilibrio tra attività e rilassamento. Percepite la diffidenza. Gemelli – Vi è perfettamente chiara la mancanza di sensibilità e le manipolazioni di certi individui. C’è un transito di energia, approfittatene. Il vostro obiettivo resta sempre migliorarvi interiormente. Cancro – Attenzione, ritorna a galla un vecchio dibattito. Chiarite precisamente i vostri termini a chi avete intorno. Avete bisogno di una pausa, i nervi potrebbero risentirne: dedicatevi ai vostri hobby e levatevi degli sfizi! Entra nel gruppodi ...

Advertising

italiaserait : Oroscopo Branko domani, 9 febbraio 2022: le previsioni in anteprima - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 9 febbraio 2022 - infoitcultura : Oroscopo di Branko 9 febbraio: mercoledì di alti e bassi in amore e lavoro - controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko - ALDO_IOZZOLINO : ˜”*°•.˜”*°• L'oroscopo del giorno e Presentato da •°*”˜.•°*”˜ 'EURO PULISH' Coop.Pulizie Civ&… -