Non invaderemo l’Ucraina Ci scrive il consigliere di Putin

(Di martedì 8 febbraio 2022) Clicca qui per la risposta di Alessando Minuto Rizzo a Sergey Karaganov: “Non è certo la Nato a volere la guerra” Le truppe russe vicino al confine delnon entreranno nel Paese. Non ha semplicemente alcun senso. Conquistare una terra devastata da una classe dirigente anti-nazionale e corrotta è uno dei peggiori scenari possibili. Le truppe sono lì per prevenire un altro assalto contro le repubbliche del Donbass. Se accadrà, l’esercito di Kiev sarà distrutto e quel che rimane del già fallito Stato ucraino probabilmente collasserà. Queste truppe e altri mezzi tecnico-militari, come dicono con garbo i generali russi, sono lì per aumentare la pressione sui burattinai più che sui burattini. La Russia potrebbe contare sulle sue capacità militari enormemente avanzate per ottenere quello che gli esperti occidentali chiamano “dominio dell’escalation” in Europa e in ...