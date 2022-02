Noi: Rai1 diffonde il primo teaser trailer della nuova fiction con Lino Guanciale (Di martedì 8 febbraio 2022) Rai1 ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di Noi, la nuova fiction con Lino Guanciale che rivisita lo strepitoso successo di This is Us. Rai1 ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale di Noi, la nuova fiction con Lino Guanciale che rivisita lo strepitoso successo di This is Us. Diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, la serie TV in 6 serate (12 episodi da 50 minuti) è l'adattamento italiano di This Is Us, serie statunitense creata da Dan Fogelman e prodotta da 20th Television. Noi racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 febbraio 2022)ha diffuso ilufficiale di Noi, laconche rivisita lo strepitoso successo di This is Us.ha diffuso ilufficiale di Noi, laconche rivisita lo strepitoso successo di This is Us. Diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, la serie TV in 6 serate (12 episodi da 50 minuti) è l'adattamento italiano di This Is Us, serie statunitense creata da Dan Fogelman e prodotta da 20th Television. Noi racconta la storiafamiglia Peirò, composta da Pietro e ...

