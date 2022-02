Luciana Littizzetto | il suo look in passato era assai diverso | la trasformazione in una foto

Leggi su topicnews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il volto diè tra i più noti della tv italiana. Tuttavia, inil suoera benrispetto a quello attuale La comica piemontese da diversi anni a questa parte è tra i personaggi maggiormente apprezzati del panorama televisivo italiano. Per merito di una spiccata intelligenza ed un’ironia ad ampi tratti pungente, lasi è fatta strada sia sul piccolo che sul grande schermo. Nel corso della sua carriera infatti, non ha lavorato soltanto in tv, bensì ha prestato la sua presenza anche in diverse pellicole cinematografiche.(Instagram)Il suo esordio sul set risale alla stagione 1997, anno in cui ha recitato in un paio di film. Il primo si intitola “Tutti giù per terra”, ...