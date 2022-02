LIVE Biathlon, 20 km Individuale Pechino 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Hofer e Bormolini. Sarà Francia-Norvegia per l’oro? (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28: Tra le fila italiane vi Sarà l’esordiente Didier Bionaz che proprio in questo format spesso e volentieri è riuscito a esprimere il suo meglio. Oltre al giovane azzurro, risponderanno presente anche Lukas Hofer, Thomas Bormolini, reduci dalla staffetta mista, e Dominik Windisch, all’esordio in questi Giochi e preferito a Tommaso Giacomel. 9.25: Questa la startlist dell’Individuale maschile: 1 TSVETKOV Maxim ROC 16:30:30 1 2 BOE Johannes Thingnes NOR 16:31:00 3 MAGAZEEV Pavel MDA 16:31:30 4 LAITINEN Heikki FIN 16:32:00 5 BOE Tarjei NOR 16:32:30 6 SIMA Michal SVK 16:33:00 7 ILIEV Vladimir BUL 16:33:30 8 KUEHN Johannes GER 16:34:00 9 GOW Scott CAN 16:34:30 10 CHENG Fangming CHN 16:35:00 11 FILLON MAILLET Quentin FRA 16:35:30 12 MUKHIN ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.28: Tra le fila italiane vil’esordiente Didier Bionaz che proprio in questo format spesso e volentieri è riuscito a esprimere il suo meglio. Oltre al giovane azzurro, risponderanno presente anche Lukas, Thomas, reduci dalla staffetta mista, e Dominik Windisch, all’esordio in questi Giochi e preferito a Tommaso Giacomel. 9.25: Questa la startlist dell’maschile: 1 TSVETKOV Maxim ROC 16:30:30 1 2 BOE Johannes Thingnes NOR 16:31:00 3 MAGAZEEV Pavel MDA 16:31:30 4 LAITINEN Heikki FIN 16:32:00 5 BOE Tarjei NOR 16:32:30 6 SIMA Michal SVK 16:33:00 7 ILIEV Vladimir BUL 16:33:30 8 KUEHN Johannes GER 16:34:00 9 GOW Scott CAN 16:34:30 10 CHENG Fangming CHN 16:35:00 11 FILLON MAILLET Quentin FRA 16:35:30 12 MUKHIN ...

