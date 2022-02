La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata inserita nella Costituzione (Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera ha definitivamente approvato la modifica di due articoli della Costituzione, il 9 e il 41, per inserire la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi dentro la Carta. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera ha definitivamente approvato la modifica di due articoli, il 9 e il 41, per inserire ladentro la Carta. Il ...

Advertising

MiTE_IT : Inserita la tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della… - Montecitorio : 468 voti favorevoli. Sì definitivo della Camera alle modifiche agli articoli 9 e 41 della #Costituzione in materia… - ilpost : La tutela dell’ambiente e della biodiversità è stata introdotta in Costituzione - Andrea496594862 : RT @Idonei_INL: Mentre (giustamente) la #tutela dell' #ambiente diventa #principio #costituzionale in via esplicita, a che punto siamo con… - Andrea496594862 : RT @Idonei_INL: @AndreaOrlandosp Mentre (giustamente) la #tutela dell' #ambiente diventa #principio #costituzionale in via esplicita, a che… -