Inter, Bastoni fuori in lacrime: le condizioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Tegola per Simone Inzaghi e per l’Inter: Bastoni cade male sulla caviglia ed esce in lacrime dal campo Tegola per l’Inter nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. A fine primo tempo Bastoni ha chiesto il cambio dopo una rovinosa caduta sulla caviglia. Dopo l’ingresso dello staff medico, il centrale nerazzurro è uscito in lacrime dal campo. Preoccupazione per il difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tegola per Simone Inzaghi e per l’cade male sulla caviglia ed esce indal campo Tegola per l’nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. A fine primo tempoha chiesto il cambio dopo una rovinosa caduta sulla caviglia. Dopo l’ingresso dello staff medico, il centrale nerazzurro è uscito indal campo. Preoccupazione per il difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - AntoVitiello : SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA #BASTONI Alessandro (Inter): per avere, al termine della gara rivolto… - AndreaBricchi77 : Ricordiamo che l’Inter ha preso bastoni perché i denari sono finiti, le spade illegali e le coppe non fanno per lor… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Inter, Bastoni costretto al cambio: distorsione alla caviglia. Entra de Vrij - W4STETHENIGH7 : RT @_internelcuore_: Bastoni che prende la squalifica per due giornate e poi si rompe eh ma culo inter e voi che godete dovete marcire. -