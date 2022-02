Grande Fratello VIP 6: eletto il primo finalista vippone, ecco chi è (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci sono voluti quasi sei mesi ma finalmente il Grande Fratello VIP 6 ha eletto il suo primo concorrente finalista. A deciderlo, dopo due turni di votazioni e nomination, è stato il pubblico da casa che per tutta la settimana ha potuto televotare per uno dei quattro “vipponi” in lizza: Davide Silvestri, Delia Duran, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Alfonso Signorini ha deciso di escludere uno alla volta coloro che non ce l’hanno fatta, decidendo poi di spostare i due concorrenti più votati in studio da lui per annunciare il verdetto decisivo davanti alla platea, alle due opinioniste e agli eliminati. Una scena andata in onda nella mezzanotte fra il 7 e l’8 febbraio 2022…. Grande Fratello VIP 6: Delia Duran prima finalista Abbiamo dovuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci sono voluti quasi sei mesi ma finalmente ilVIP 6 hail suoconcorrente. A deciderlo, dopo due turni di votazioni e nomination, è stato il pubblico da casa che per tutta la settimana ha potuto televotare per uno dei quattro “vipponi” in lizza: Davide Silvestri, Delia Duran, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Alfonso Signorini ha deciso di escludere uno alla volta coloro che non ce l’hanno fatta, decidendo poi di spostare i due concorrenti più votati in studio da lui per annunciare il verdetto decisivo davanti alla platea, alle due opinioniste e agli eliminati. Una scena andata in onda nella mezzanotte fra il 7 e l’8 febbraio 2022….VIP 6: Delia Duran primaAbbiamo dovuto ...

