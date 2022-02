GF Vip | Dayane Mello smaschera Alex e Delia | “Ora scateno l’inferno”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 8 febbraio 2022)non ci sta nel vedere l’amica Soleil Sorge accusata ingiustamente di essere la terza incomoda che ha messo in crisi il rapporto traBelli eDuran, e così nella trasmissione GF Vip Party si è lasciata andare ad alcune rivelazioni molto forti. “Se conosco? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso” ha rivelato. GF Vip, Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? “Mi prendo tempo per pensare” L'ex calciatore non ha gradito il comportamento avuto in puntata dalla compagna e ha pubblicato un post scioccante su Instagram GF Vip, ...