Dzeko e Sanchez, due gol da applausi: il film del match (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le immagini della vittoria per 2 - 0 dell'Inter contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: gol di Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le immagini della vittoria per 2 - 0 dell'Inter contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: gol di Edine Alexis

Advertising

Gazzetta_it : Riscatto Inter: 2-0 alla Roma e semifinale. Ora un altro derby? - SkySport : ?? INTER-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #Dzeko (2') ? #Sanchez (68') ? ? - ChryTheking : RT @corsaroll: Qui @Inter, ma i nerazzurri non rischiavano il contraccolpo dopo l'immeritata sconfitta nel derby? #SimoneInzaghi batte con… - mimmoconvertini : @InterClub1908 Barella 7.5 il migliore xme!!! Poi Dzeko Sanchez Perisic Skrinier 7 Gli altri 6 Peggiore Vidal 5.5… - 9_breaking_news : Inter Milan 2-0 Roma: Edin Dzeko and Alexis Sanchez sack hosts in Coppa Italia semi-final -