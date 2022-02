De Luca non ritirerà l’obbligo di indossare mascherine all’aperto in Campania anche dopo l’11 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Come già avvenuto più volte dall’inizio della pandemia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto sapere che il territorio da lui amministrato non seguirà le direttive del governo. In particolare, la Regione non abbandonerà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, come invece annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Non andate di fretta”, ha detto il governatore durante un evento all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi per l’avvio dei lavori per l’allungamento della pista. “Terremo, in Campania, l’obbligo delle mascherine. Non è un grande sacrificio. In Campania noi saremo più prudenti che nel resto d’Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Come già avvenuto più volte dall’inizio della pandemia, il presidente della RegioneVincenzo Deha fatto sapere che il territorio da lui amministrato non seguirà le direttive del governo. In particolare, la Regione non abbandoneràdile, come invece annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Non andate di fretta”, ha detto il governatore durante un evento all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi per l’avvio dei lavori per l’allungamento della pista. “Terremo, indelle. Non è un grande sacrificio. Innoi saremo più prudenti che nel resto d’Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare ...

